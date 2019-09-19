Кети Топурия показала загорелую грудь в наряде с глубоким декольте

33-летняя Кети Топурия примерила новый концертный костюм для выступлений. Корсет наряда подобран таким образом, чтобы подчеркнуть цвет глаз исполнительницы, пишет Cosmo.
Солистка группы A’Studio показала свою подготовку к концерту. Топурия выбрала обтягивающее платье в пол с разрезом до бедра. Главное внимание поклонников привлекла верхняя его часть. Бра состоит из двух цветов — золотого и бирюзового. Последний идеально подошел под цвет глаз певицы.
Кети сделала яркий макияж глаз, а губы накрасила матовой помадой нюдового оттенка. Она распустила длинные волосы, из украшений оставила только серьги-гвоздики.
Поклонники звезды отметили, что платье идеально подчеркнуло стройную фигуру Топурии. Многие признались, что цвет наряда сыграл ключевую роль в создании яркого образа. Корсет с глубоким декольте приоткрыл загоревшую грудь артистки.
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