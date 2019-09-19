Кети Топурия показала загорелую грудь в наряде с глубоким декольте

Солистка группы A’Studio показала свою подготовку к концерту. Топурия выбрала обтягивающее платье в пол с разрезом до бедра. Главное внимание поклонников привлекла верхняя его часть. Бра состоит из двух цветов — золотого и бирюзового. Последний идеально подошел под цвет глаз певицы.