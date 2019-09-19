Почему вечером деньги нельзя считать, занимать и давать в долг

Финансовая удача может отвернуться от человека, и чтобы этого избежать, важно соблюдать приметы и не относиться к своим накоплениям халатно. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать, что может произойти, если пересчитывать финансы в темное время суток, а также занимать деньги или давать их в долг после заката. Эти знания помогут избежать финансовых трудностей.

Почему нельзя давать и брать в долг вечером

По поверью, вечером силы тьмы могут повлиять на благополучие, и из-за этого после захода Солнца деньги в долг давать ни в коем случае нельзя.

Еще одна примета гласит, что деньги, данные в долг, не принесут пользы тому, кто их попросил, с большой вероятностью никогда не вернутся назад, а также повлекут за собой отток финансов.

Деньги, покидающие дом и кошелек после заката, сулят отдающему материальные трудности, которые начнутся в скором времени.

По примете, крупные финансовые убытки ждут того, кто дает в долг вечером и при этом пересчитывает сбережения. Народная мудрость гласит, что вскоре человеку придется крупно потратиться и деньги будут утекать сквозь пальцы.

Избежать проблем, согласно примете, можно, если одолженные деньги человек уронит на стол или на пол, а затем будет поднимать по одной купюре, усиливая тем самым материальное благополучие дома, в котором он берет взаймы.

Почему нельзя считать деньги в вечернее время

Согласно примете, человек, пересчитывающий свои сбережения после захода Солнца, считает свои убытки, которые в скором времени приведут к материальным проблемам. Также деньги, пересчитанные в ночь, быстро разлетятся днем, оставив человека без средств к существованию.

Пересчет денег в вечернее время суток, когда темные силы становятся сильнее, может стать причиной финансовых трудностей, в том числе из-за внимания завистников и недоброжелателей. Денежную энергетику могут сглазить, и в таком случае подсчет накоплений выльется в отток финансов и обнищание.