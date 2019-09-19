Чт, 19.09.2019
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  • Юлию Михалкову заподозрили в уходе из «Уральских пельменей»

Юлию Михалкову заподозрили в уходе из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова судя по последним постам в Instagram стала волонтером и едва ли не лицом всероссийской акции «Вода России» #БерегДобрыхДел, рассказывает Topnews. 

Так, недавно она приняла активное участие в сборе мусора с трех километров центрального пляжа Новосибирска, собрав в общей сложности вместе с другими волонтерами 1250 мешков.

Сегодня же она сообщила своим подписчикам, что на этом ее дело не закончилось и новым пунктом глобальной очистки берегов России в эту субботу станет Санкт-Петербург.

Примечательно, что пока Михалкова разъезжает по России, собирая в разных городах мусор, ее коллектив активно гастролирует. Согласно графику, в Москве 19-20 сентября состоятся съемки нового сезона  «Лето -это маленькая жесть», а уже 21-22 сентября - «Нервное сентября».

Судя по всему Михалкова в них участия принимать не будет, что не на шутку обеспокоило ее поклонников. Многие, конечно, похвалили ее за проявленную активную позицию, но попросили не забывать «пельмени».

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