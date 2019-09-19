Юлию Михалкову заподозрили в уходе из «Уральских пельменей»

Так, недавно она приняла активное участие в сборе мусора с трех километров центрального пляжа Новосибирска, собрав в общей сложности вместе с другими волонтерами 1250 мешков.

Сегодня же она сообщила своим подписчикам, что на этом ее дело не закончилось и новым пунктом глобальной очистки берегов России в эту субботу станет Санкт-Петербург.

Примечательно, что пока Михалкова разъезжает по России, собирая в разных городах мусор, ее коллектив активно гастролирует. Согласно графику, в Москве 19-20 сентября состоятся съемки нового сезона «Лето -это маленькая жесть», а уже 21-22 сентября - «Нервное сентября».