Юлию Михалкову заподозрили в уходе из «Уральских пельменей»

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова судя по последним постам в Instagram стала волонтером и едва ли не лицом всероссийской акции «Вода России» #БерегДобрыхДел, рассказывает Topnews.
Так, недавно она приняла активное участие в сборе мусора с трех километров центрального пляжа Новосибирска, собрав в общей сложности вместе с другими волонтерами 1250 мешков.
Сегодня же она сообщила своим подписчикам, что на этом ее дело не закончилось и новым пунктом глобальной очистки берегов России в эту субботу станет Санкт-Петербург.
Примечательно, что пока Михалкова разъезжает по России, собирая в разных городах мусор, ее коллектив активно гастролирует. Согласно графику, в Москве 19-20 сентября состоятся съемки нового сезона «Лето -это маленькая жесть», а уже 21-22 сентября - «Нервное сентября».
Судя по всему Михалкова в них участия принимать не будет, что не на шутку обеспокоило ее поклонников. Многие, конечно, похвалили ее за проявленную активную позицию, но попросили не забывать «пельмени».