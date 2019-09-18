Пять болезней, в борьбе с которыми поможет секс

От головной боли

Ученые готовы поспорить с тем, что головная боль — повод отказываться от интимной близости. Напротив — сексуальная разрядка может помочь в борьбе с мигренью и кластерными головными болями.

Исследователи опросили 300 человек с регулярными мигренями и 100 человек, которые испытывают приступы кластерной головной боли — внезапной и острой боли в области позади глаз. Они узнали у респондентов, занимаются ли те сексом во время обострений болезни.

Большинству из них, как выяснилось, при приступах не до секса. Но 30–35% пациентов пробовали таки заняться сексом при вспышке головной боли.

Секс помог облегчить симптомы мигрени у 60% опрошенных, при кластерных головных болях — у 37% участников. При этом трети пациентов с мигренями и половине людей с кластерными головными болями от секса становилось только хуже.

Головная боль. Фото иллюстративное. ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Секс может помочь облегчить головную боль, но все зависит от того, какого она характера. С довольно высокой вероятностью занятие сексом принесет пользу при мигрени, а вот при кластерной головной боли он скорее ухудшит состояние.

Конечно, опрос пациентов с мигренями не может объяснить, почему они чувствуют себя лучше после секса — может, они просто отвлекаются от боли в голове на другие ощущения. В любом случае, если таблетки не снимают приступ головной боли, стоит попробовать.

От простуды

Наверняка вы слышали, что секс повышает иммунитет. Правда ли это? И если да, то как это работает?

В организме есть специальные антитела — иммуноглобулины класса А (IgA). Именно они — основа местного иммунитета, они нейтрализуют вирусы, которые попадают из воздуха на слизистые дыхательных путей. Если IgA много, и они активны, человек не заболевает даже в разгар сезона простуд.

Причем тут секс? Ученые исследовали слюну 112 студентов на предмет содержания иммуноглобулинов класса А. Также этих студентов опросили, как часто они занимаются сексом.

Участников разделили на четыре группы: не занимаются сексом вообще, занимаются редко (реже, чем раз в неделю), часто (один-два раза в неделю) и очень часто (три раза в неделю и больше).

Концентрация IgA оказалась на 30% выше в той группе студентов, что занимались сексом часто. У остальных же участников уровень иммуноглобулина А был примерно одинаковый.

Простуда. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Вывод — секс действительно улучшает иммунитет и помогает бороться с простудой, но только если заниматься им раз или два в неделю. Как слишком частый, так и редкий секс — не приносит пользы иммунитету.

Для сердца

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) — это показатель равномерности сердцебиения. Бытовая логика подсказывает, что чем стабильнее сердечный ритм, тем здоровее сердечно-сосудистая система. На самом деле все как раз наоборот: высокая неравномерность, или вариабельность сердечного ритма, является признаком здоровья сердца и сосудов.