Ученые выяснили, какие песни опасно слушать за рулем

Ученые из Южно-Китайского технологического университета (КНР) на протяжении года выясняли, какие песни лучше не включать за рулём автомобиля, сообщает Mail.ru.
Китайские исследователи наблюдали за психологическим состоянием тысячи водителей, которые слушали во время движения песни разных исполнителей и музыкальных направлений — от поп-музыки до рока. Методика исследования была весьма простой: добровольцев сажали за специальный автомобильный симулятор и включали им 96 наиболее известных песен с портала Spotify.
В результате ученые составили список композиций, опасных для прослушивания за рулем. Выяснилось, что они заставляли водителей лихачить и совершать рискованные маневры. Это были песни American Idiot группы Green Day, Party In The USA Майли Сайрус и Born to Run Брюса Спрингстина.
Эти треки, согласно выводам китайцев, влияют на психологическое состояние водителей, провоцируя их на необдуманные поступки.
Слишком громкая, тяжелая и энергичная музыка заставляет водителей перестраиваться вдвое чаще и ехать на восемь км/ч быстрее. Самыми безобидными композициями оказались Stairway to Heaven группы Led Zeppelin и Under the Bridge от Red Hot Chili Peppers. А вот совсем выключить музыку не вариант — многих участников эксперимента тишина в салоне автомобиля раздражала.