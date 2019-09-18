Ученые выяснили, какие песни опасно слушать за рулем

Китайские исследователи наблюдали за психологическим состоянием тысячи водителей, которые слушали во время движения песни разных исполнителей и музыкальных направлений — от поп-музыки до рока. Методика исследования была весьма простой: добровольцев сажали за специальный автомобильный симулятор и включали им 96 наиболее известных песен с портала Spotify.

В результате ученые составили список композиций, опасных для прослушивания за рулем. Выяснилось, что они заставляли водителей лихачить и совершать рискованные маневры. Это были песни American Idiot группы Green Day, Party In The USA Майли Сайрус и Born to Run Брюса Спрингстина.

Эти треки, согласно выводам китайцев, влияют на психологическое состояние водителей, провоцируя их на необдуманные поступки.