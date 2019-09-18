Ср, 18.09.2019
В баре в Ülemiste обслуживали странных мужчин, с которых постоянно сваливались штаны СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Спившийся Николас Кейдж превратился в бомжа

Спившийся Николас Кейдж превратился в бомжа

Николас Кейдж на премьере фильма «Кокаиновый барон»

ФОТО: Jon Kopaloff / AFP

Актера не узнали на премьере собственного фильма, пищет Eg.ru.

Люди, собравшиеся на премьере голливудского фильма «Кокаиновый барон», были шокированы, когда на красной ковровой дорожке среди холеных знаменитостей в лучших нарядах появился странный мужчина, напоминавший бомжа. Густая неопрятная борода, заплывшие глаза, шляпа, потасканная джинсовая куртка — никто не мог понять, как этот персонаж затесался на светское мероприятие. И лишь приглядевшись, публика поняла, что это не кто иной, как Николас Кейдж, сыгравший в новой ленте одного из главных героев.

Зачем артист заявился на премьеру в столь нестандартном образе, понять никто так и не смог, тем более что он всегда славился щегольством и привычкой одеваться с иголочки по поводу и без. Ситуацию усугубляло еще и то, что вместе с Кейджем на премьеру пришел и его 28-летний сын Уэстон, который как раз выглядел безукоризненно — ну или, во всяком случае, гораздо лучше, чем отец.

Николас Кейдж на премьере фильма «Кокаиновый барон»

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

 

Возможно, бывший кумир, чья карьера, увы, давно скатилась под гору, лишь хотел привлечь к себе внимание, однако вывод журналистов и публики был однозначен — спился, причем окончательно.

В самом деле, ни для кого не секрет, что Кейдж, когда-то входивший в плеяду звезд первой величины, а сейчас вынужденный распродавать имущество, давно и активно дружит с алкоголем, порой напиваясь до полной неадекватности. На весь мир прогремела недавняя история с женитьбой знаменитости на своей любовнице — визажистке Эрике Койке. Обладатель Оскара заявился на регистрацию брака пьяным в стельку, устроил публичный скандал, а уже через четыре дня подал на развод, пишет Mirror.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ