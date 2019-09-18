Спившийся Николас Кейдж превратился в бомжа

Люди, собравшиеся на премьере голливудского фильма «Кокаиновый барон», были шокированы, когда на красной ковровой дорожке среди холеных знаменитостей в лучших нарядах появился странный мужчина, напоминавший бомжа. Густая неопрятная борода, заплывшие глаза, шляпа, потасканная джинсовая куртка — никто не мог понять, как этот персонаж затесался на светское мероприятие. И лишь приглядевшись, публика поняла, что это не кто иной, как Николас Кейдж, сыгравший в новой ленте одного из главных героев.

Зачем артист заявился на премьеру в столь нестандартном образе, понять никто так и не смог, тем более что он всегда славился щегольством и привычкой одеваться с иголочки по поводу и без. Ситуацию усугубляло еще и то, что вместе с Кейджем на премьеру пришел и его 28-летний сын Уэстон, который как раз выглядел безукоризненно — ну или, во всяком случае, гораздо лучше, чем отец.

Николас Кейдж на премьере фильма «Кокаиновый барон» ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

Возможно, бывший кумир, чья карьера, увы, давно скатилась под гору, лишь хотел привлечь к себе внимание, однако вывод журналистов и публики был однозначен — спился, причем окончательно.