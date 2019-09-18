Россиянка прострелила себе голову при попытке сделать селфи

В одну из больниц Омска поступила 36-летняя жительница города с простреленной головой. При расспросах выяснилось, что ранение было нанесено самой женщиной при попытке сделать необычное селфи. Женщина фотографировалась с травматическим пистолетом своего сожителя. Вместо экрана телефона пострадавшая случайно нажала на спусковой крючок. При осмотре квартиры кроме пистолета были найдены нунчаки и гладкоствольное ружье. Ружье и пистолет зарегистрированы на сожителя потерпевшей – мужчину 1960 года рождения. На него заведено уголовное дело за хранение и изготовление холодного оружия – нунчаков.