Поклонники раскритиковали новую внешность Ани Лорак

В сети появилось новое фото Ани Лорак, за которое певицу раскритиковали. Звезда прекрасно выглядит в свои 40 лет, но поклонники посчитали, что в ее красоте уже не осталось ничего естественного.

Самые преданные воздыхатели Каролины (настоящее имя певицы) тут же осыпали ее комплиментами. Но многим фотография пришлась не по вкусу. Некоторые предположили, что дело тут не в фотошопе, а в ботоксе, филлерах и, возможно, пластике. Поклонники заподозрили, что Ани Лорак прибегла к услугам пластического хирурга, причем основательно. Ее новое лицо назвали деревянным и сравнили с внешностью Алены Шишковой. Что в данном случае не комплимент — ведь известно, что бывшая возлюбленная Тимати полностью перекроила свое и без того хорошенькое личико у пластического хирурга.