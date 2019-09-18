Поклонники раскритиковали новую внешность Ани Лорак

По мнению разочарованных поклонников, певица переборщила с пластикой, и теперь ее лицо выглядит деревянным, сообщает Eg.ru.
В сети появилось новое фото Ани Лорак, за которое певицу раскритиковали. Звезда прекрасно выглядит в свои 40 лет, но поклонники посчитали, что в ее красоте уже не осталось ничего естественного.
На снимке, опубликованном в instagram, Лорак позирует, сидя в белом халате перед туалетным столиком. Согласно задумке, она готовится облачиться в сценический наряд и уже примеряет золотистые ботильоны сказочной красоты.
Пространство перед зеркалом завалено всевозможной косметикой — очевидно, в связи с этим Лорак спрашивает у своих подписчиков: «Творческий беспорядок или идеальная чистота?»
Самые преданные воздыхатели Каролины (настоящее имя певицы) тут же осыпали ее комплиментами. Но многим фотография пришлась не по вкусу. Некоторые предположили, что дело тут не в фотошопе, а в ботоксе, филлерах и, возможно, пластике. Поклонники заподозрили, что Ани Лорак прибегла к услугам пластического хирурга, причем основательно. Ее новое лицо назвали деревянным и сравнили с внешностью Алены Шишковой. Что в данном случае не комплимент — ведь известно, что бывшая возлюбленная Тимати полностью перекроила свое и без того хорошенькое личико у пластического хирурга.
Фото изменившийся певицы смотри ЗДЕСЬ!