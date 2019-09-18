Большой репортаж: что продают в магазине конопли, куда нагрянула полиция?

Расположенный по соседству с министерством обороныы небольшой магазинчик в общем-то ничем не выделяется среди ставших привычными сегодня эко-бутиков. Деревянные полки заполнены различными бутылками и баночками. От привычных товаров их отличает лишь то, что здесь все товары изготовлены из конопли.

Но для любителей расслабиться тут ничего нет! Ни один из товаров не способен затуманить голову.

Заведующий магазином Индрек Андреев говорит, что большая часть товаров приходит из Италии, где каждый товар проходит сертификацию и анализ на содержание тетрагидроканнабинола. Его содержание не должно превышать 0,2 процента. Это означает, что мы имеем дело с промышленной коноплей (cannabis sativa), в которой не содержится одурманивающее вещество.

По словам Андреева самыми популярными являются различные виды чая. В продаже есть различные пищевые продукты (мука, мед с семенами конопли, масло и другие), а также швейцарские кремы и шампуни.

Песто в магазине на улице Сакала ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

По словам Андреева, полиция увезла с собой некоторые самые продаваемые товары. "Проверка идет и пока мы ждем, что ответит полиция", - довавил он.

Проверка стала для предпринимателя неожиданностью, так как бизнес сам по себе полностью прозрачен.