Смотри, кто пришел на первый день рождения таллиннской вечеринки знакомств - My Love Story

Популярность проекта растет на глазах. Уникальная возможность появилась у жителей города Таллинна, а также всех уездов встретить свою вторую половинку. Главные пожелание этого вечера: не останавливаться на достигнутом, продолжать дарить счастье людям, ведя это светлое мероприятие.

Гостей порадовали дегустацией игристого итальянского Zonin Prosecco и сыров Džiugas, занимающих первое место в Италии.

Атмосфера вечера благоухала благодаря ароматам от @astiekssalong и радовала невероятными букетами от Bloom Room Lillestuudio. Лучший астролог Таллинна Кристина Иванова, которая пишет прогнозы для портала Limon.ee, раскрыла секреты индивидуальности.

Сийм Роос заставил сердца биться в унисон. А любимый всеми Эдгар Гергель не дал скучать даже одиноким. Неотразимая Gerli A. Chantelle порадовала коллекцией фееричных платьев и конечно все это не без музыки от DJ Antonio Finn. Мы не можем не отметить Olympic Casino, ведь именно в этот вечер у каждого из гостя появилась возможность посетить их игровое заведение в кармане с счастливым билетом.

А теперь мы хотим зарядить каждого из вас на удачу в любви и веру только в счастливое будущее. Человек создан любить и быть любимым.

Автор фото - Vita Moissejenko.