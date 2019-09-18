Заворотнюк пришла в сознание и начала самостоятельно дышать

Как сообщает Telegram-канал Baza, по последним данным артистка уже пришла в себя и начала самостоятельно дышать.

Ранее ее ввели в состояние искусственной комы, чтобы сберечь силы организма на борьбу с болезнью. Сейчас медики якобы оценивают ее состояние как тяжелое.

При этом в медицинском учреждении, где сейчас находится Заворотнюк, пришлось выставить круглосуточную охрану у палаты звезды и на этаже, где она находится. Это решение было принято из-за большого числа папарацци, желающих заснять тяжелобольную знаменитость.

По словам друга актрисы, страшный диагноз Заворотнюк поставили минувшей зимой на фоне сильных головных болей. Несмотря на болезнь, актриса продолжала сниматься, и не отказывалась от работы.

«После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы», - цитирует неназванного друга Заворотнюк «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что минувшей весной Анастасия Заворотнюк лечилась в Польше, и в этот период произошло резкое ухудшение ее состояния.