Какая пицца идеально подойдет вашему знаку Зодиака?

Пиццу любят все, но какая создана именно для вашего знака зодиака? Может быть, гавайская? Или с грибами и трюфелем? Ответы предлагает журнал «Гастрономъ».
Овен: пицца с салями
Овны определенно знают, что такое настоящий вкус к жизни, и пицца им нужна соответствующая. Пицца с салями — отличный выбор. Насыщенный вкус, тонкая хрустящая корочка, достаточное количество сыра – все, что нужно Овну. Если вы хотите доставить этому знаку Зодиака еще больше удовольствия, отведите его в лучшую пиццерию (ведь Овнам нужно «лучшее из лучших»).
Телец: пицца с прошутто и рукколой
Телец любит получать удовольствие от всего, в том числе и от пиццы. Неудивительно, что они без ума от изысканного сочетания вкуснейшего прошутто, горьковатой рукколы и ароматного теста. Вкус непростой, и оценить его могут не все, но Тельцы точно будут в восторге.
Близнецы: пицца «Гавайская»
Близнецы – очень социальный знак Зодиака, который любит находиться в компании так же, как любит хорошую еду. Вечеринка с Близнецами точно не обойдется без популярной пиццы с ананасами и ветчиной.
Рак: пицца «Четыре сыра»
Сырная пицца – настоящая классика. Рак не будет заморачиваться и портить вкус пиццы различными добавками, он будет придерживаться основ. Этот знак Зодиака закажет любимую, знакомую пиццу в любимом месте и будет наслаждаться ей в кругу близких людей.
Лев: пицца «Суприм»
Специи, мясо, сыр и овощи – вот идеальная начинка для пиццы Львов. У этого знака Зодиака пицца должна быть такой же авангардной, как его жизнь. Львы отправятся есть такую пиццу в хороший итальянский ресторан и буду запивать ее красным вином.
Дева: пицца «Маргарита»
Эта пицца так же элегантна, как и Дева. Сочетание томатного соуса, сыра и базилика должно быть выполнено идеально, ведь ни один знак Зодиака не уделяет столько внимания деталям, как Дева. А еще она скорее всего будет есть пиццу с помощью ножа и вилки.
Весы: пицца с грибами и трюфелем
Вероятность того, что вы придете в изысканную, дорогую пиццерию и не найдете в меню пиццы с грибами и трюфелем, очень мала. Сбалансированное сочетание ингредиентов точно понравится Весам. Кроме того, они любят дорогую и красивую еду, поэтому трюфельная стружка на пицце их точно покорит.
Скорпион: мясная пицца
Делай со страстью или не делай вообще – вот девиз Скорпионов. Добавьте в пиццу пепперони, ветчину и бекон, чтобы сделать ее сытной и острой – такой, какая точно понравится Скорпиону. И этот знак Зодиака не любит делиться, поэтому, скорее всего, вам придется заказать еще одну.
Стрелец: пицца барбекю
Стрелец – настоящий авантюрист, полный энтузиазма, поэтому вкус его пиццы должен быть…захватывающим. Острый соус барбекю, пикантная курочка и кольца сладкого лука – перед такой пиццей Стрельцы точно не смогут устоять. Вряд ли они будут есть ее дома или в ресторане – вероятнее, Стрельцы закажут пиццу с собой и будут поедать ее, наслаждаясь красивым закатом.
Козерог: пицца «Пепперони»
Козероги любят придерживаться инструкций в любом деле, поэтому традиционная пицца «Пепперони» — точно для них. Для этого знака Зодиака важная только одна добавка. Чтобы получить максимум удовольствия, Козерог пойдет в любимую пиццерию рядом с домом.
Водолей: овощная пицца
Дайте ему все самое вкусное! Водолей всегда выберет «интересную» пиццу, например со свежими овощами и фермерским сыром. Да, этот знак Зодиака проявляет оригинальность, даже когда дело касается пиццы.
Рыбы: пицца со страчателлой и базиликом
О восхитительной пицце с воздушным сыром и листьями свежего базилика можно только мечтать. А мечты нужно исполнять! Каждый кусочек этой божественной пиццы приносит с собой бурю эмоций – отлично подойдет для такого чувствительного знака, как Рыбы.