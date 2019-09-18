Какая пицца идеально подойдет вашему знаку Зодиака?

Овен: пицца с салями

Овны определенно знают, что такое настоящий вкус к жизни, и пицца им нужна соответствующая. Пицца с салями — отличный выбор. Насыщенный вкус, тонкая хрустящая корочка, достаточное количество сыра – все, что нужно Овну. Если вы хотите доставить этому знаку Зодиака еще больше удовольствия, отведите его в лучшую пиццерию (ведь Овнам нужно «лучшее из лучших»).

Телец: пицца с прошутто и рукколой

Телец любит получать удовольствие от всего, в том числе и от пиццы. Неудивительно, что они без ума от изысканного сочетания вкуснейшего прошутто, горьковатой рукколы и ароматного теста. Вкус непростой, и оценить его могут не все, но Тельцы точно будут в восторге.

Близнецы: пицца «Гавайская»

Близнецы – очень социальный знак Зодиака, который любит находиться в компании так же, как любит хорошую еду. Вечеринка с Близнецами точно не обойдется без популярной пиццы с ананасами и ветчиной.

Рак: пицца «Четыре сыра»

Сырная пицца – настоящая классика. Рак не будет заморачиваться и портить вкус пиццы различными добавками, он будет придерживаться основ. Этот знак Зодиака закажет любимую, знакомую пиццу в любимом месте и будет наслаждаться ей в кругу близких людей.

Лев: пицца «Суприм»

Специи, мясо, сыр и овощи – вот идеальная начинка для пиццы Львов. У этого знака Зодиака пицца должна быть такой же авангардной, как его жизнь. Львы отправятся есть такую пиццу в хороший итальянский ресторан и буду запивать ее красным вином.

Дева: пицца «Маргарита»

Эта пицца так же элегантна, как и Дева. Сочетание томатного соуса, сыра и базилика должно быть выполнено идеально, ведь ни один знак Зодиака не уделяет столько внимания деталям, как Дева. А еще она скорее всего будет есть пиццу с помощью ножа и вилки.

Весы: пицца с грибами и трюфелем

Вероятность того, что вы придете в изысканную, дорогую пиццерию и не найдете в меню пиццы с грибами и трюфелем, очень мала. Сбалансированное сочетание ингредиентов точно понравится Весам. Кроме того, они любят дорогую и красивую еду, поэтому трюфельная стружка на пицце их точно покорит.

Скорпион: мясная пицца

Делай со страстью или не делай вообще – вот девиз Скорпионов. Добавьте в пиццу пепперони, ветчину и бекон, чтобы сделать ее сытной и острой – такой, какая точно понравится Скорпиону. И этот знак Зодиака не любит делиться, поэтому, скорее всего, вам придется заказать еще одну.

Стрелец: пицца барбекю

Стрелец – настоящий авантюрист, полный энтузиазма, поэтому вкус его пиццы должен быть…захватывающим. Острый соус барбекю, пикантная курочка и кольца сладкого лука – перед такой пиццей Стрельцы точно не смогут устоять. Вряд ли они будут есть ее дома или в ресторане – вероятнее, Стрельцы закажут пиццу с собой и будут поедать ее, наслаждаясь красивым закатом.

Козерог: пицца «Пепперони»

Козероги любят придерживаться инструкций в любом деле, поэтому традиционная пицца «Пепперони» — точно для них. Для этого знака Зодиака важная только одна добавка. Чтобы получить максимум удовольствия, Козерог пойдет в любимую пиццерию рядом с домом.

Водолей: овощная пицца

Дайте ему все самое вкусное! Водолей всегда выберет «интересную» пиццу, например со свежими овощами и фермерским сыром. Да, этот знак Зодиака проявляет оригинальность, даже когда дело касается пиццы.

Рыбы: пицца со страчателлой и базиликом