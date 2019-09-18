Лунный календарь на октябрь 2019: благоприятные дни

Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, различные фазы Луны следует использовать для совершенно разных дел.

Итак, полнолуние в октябре 2019 состоится 14-го числа. Октябрьское полнолуние приходится на 16-е лунные сутки, энергетика которых считается достаточно гармоничной. Важно стараться не нарушать это спокойствие и удерживать баланс между внутренним и внешним миром. Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения в жизни, выводит на первый план прошлые противостояния и конфликты.

Новолуние в октябре 2019 года произойдет 28-го числа в 5 часов 39 минут по киевскому времени. В первые несколько дней этой фазы Луны благоприятно загадывать желания и строить планы на ближайшее будущее, а также можно и нужно мечтать. Период новолуния подходит для, анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

В новолуние с помощью своих мыслей и поступков мы влияем на свою судьбу. Это период, когда начинается новый этап в нашей жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. К примеру, во время новолуния полезно отказаться от вредных привычек. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Также благоприятными днями для планирования можно считать 9, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28 октября.

Подходящими днями для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 2, 7, 11, 17, 18, 29, 31 октября. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.