Только для читателей Limon.ee: спешите выиграть 35 евро на покупки в торговом центре Astri в Нарве!

Уже в эту пятницу, 20 сентября, портал Limon.ee переезжает в Нарву. Наша поездка начнется с фотографирования красавиц в 16:00 в торговом центре Astri. Мы будем искать «Мисс Ида-Вирумаа» в самом русском городе Эстонии. Участие для всех бесплатное! Нужно лишь быть красивой и счастливой и позволить себя сфотографировать, а потом дождаться народного голосования на Limon.ee.