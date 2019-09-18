Только для читателей Limon.ee: спешите выиграть 35 евро на покупки в торговом центре Astri в Нарве!

Вы житель Нарвы или частый гость этого красивого города на востоке Эстонии? Тогда это отличный шанс для вас принять участие в розыгрыше подарочной карты на 35 евро на покупки в торговом центре Astri!
Уже в эту пятницу, 20 сентября, портал Limon.ee переезжает в Нарву. Наша поездка начнется с фотографирования красавиц в 16:00 в торговом центре Astri. Мы будем искать «Мисс Ида-Вирумаа» в самом русском городе Эстонии. Участие для всех бесплатное! Нужно лишь быть красивой и счастливой и позволить себя сфотографировать, а потом дождаться народного голосования на Limon.ee.
В связи с этим мы решили разыграть подарочную карту на 35 евро от нарвского торгового центра Astri! Условия очень простые, скорее участвуйте и выигрывайте! Розыгрыш уже 20 сентября.
Условия в окошке ниже, играем в этот раз через Facebook. Еще не подписаны? Ставьте свой Like группе Limon. Всем удачи в игре!