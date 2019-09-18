Ср, 18.09.2019
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  • Только для читателей Limon.ee: спешите выиграть 35 евро на покупки в торговом центре Astri в Нарве!

Только для читателей Limon.ee: спешите выиграть 35 евро на покупки в торговом центре Astri в Нарве!

ФОТО: Astri Keskus

Вы житель Нарвы или частый гость этого красивого города на востоке Эстонии? Тогда это отличный шанс для вас принять участие в розыгрыше подарочной карты на 35 евро на покупки в торговом центре Astri! 

Уже в эту пятницу, 20 сентября, портал Limon.ee переезжает в Нарву. Наша поездка начнется с фотографирования красавиц в 16:00 в торговом центре Astri. Мы будем искать «Мисс Ида-Вирумаа» в самом русском городе Эстонии. Участие для всех бесплатное! Нужно лишь быть красивой и счастливой и позволить себя сфотографировать, а потом дождаться народного голосования на Limon.ee.

ФОТО: Мисс Ида-Вирумаа 2019

В связи с этим мы решили разыграть подарочную карту на 35 евро от нарвского торгового центра Astri! Условия очень простые, скорее участвуйте и выигрывайте! Розыгрыш уже 20 сентября. 

Условия в окошке ниже, играем в этот раз через Facebook. Еще не подписаны? Ставьте свой Like группе Limon. Всем удачи в игре! 

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