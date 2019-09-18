Ср, 18.09.2019
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Паулину Андрееву в расстегнутом мини-платье после свадьбы сняли на видео

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

30-летняя актриса и 52-летний режиссер покинули свой свадебный банкет последними. Паулина Андреева появилась в коротком облегающем платье под руку с Федором Бондарчуком, пишет Cosmo.

Андреева и Бондарчук веселились с гостями до последнего и откланялись только в четвертом часу утра. Их запечатлели, когда они выходили из старинного особняка через боковой ход. Кадры появились в telegram-канале Mash.

Как сообщили инсайдеры, Паулина сменила за вечер два наряда от российского бренда Maison Bohemique. Дизайнеры Андрей Шилков и Артем Низов сшили наряды специально для Паулины. К моменту, когда пара покидала собственную свадьбу, на невесте было короткое облегающее платье жемчужного цвета.

Фото Паулины в свадебном платье смотрите ЗДЕСЬ!

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