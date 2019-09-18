Сексуальные школьницы свели с ума гостей Танцевального Рая

Вот и состоялась по многочисленным просьбам гостей долгожданная вечеринка Танцевальный Рай special edition White Party, которая проходит только один раз в год!

Cумасшедшее бумажное шоу из России покорило гостей игривостью и озорством, вернув каждого в мир детства, где волна бумажных сугробов накрывала беззаботной радостью и невинным восторгом. А также всю ночь нон-стоп танцевальная шоу-программа радовала глаза гостей. Богемного шика добавили sexy гоу-гоу из Санкт-Петербурга.

Special edition White Party - это белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей - настоящий белоснежный рай!

Танцевальный рай – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

Внимание! Следующий Танцевальный Рай пройдет в пятницу, 8 НОЯБРЯ, где вас ждет special Retro Party в ночном клубе Hollywood (Vana-Posti 8, Tallinn)!

Танцевальный Рай special Retro Party - это 50% лучших хитов русского-ретро + ремиксы и 50% самых современных танцевальных русских хитов. Всю ночь нон-стоп уникальная шоу-программа из России и LED-саксофон шоу.

СПЕШИТЕ! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в Piletilevi (до 27.10 - 15€ и VIP 29€ , 28.10-6.11 - 17€ и VIP 34€).