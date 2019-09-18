Обхохочешься: смотрите, что Титов и Альтов вытворяли на сцене Лиги Смеха в Таллинне

На выходных в ЦРК прошла Первая игра Международной Лиги Смеха с участием команд из Эстонии, Республики Беларусь и Украины. Вместе с командами играли их звездные наставники, что придает Лиге Смеха особый, неповторимый колорит. Победу в игре одержала таллиннская команда «Зажигалка», которую вывел на игру их тренер Андрей Титов, и, оправдывая свое звание «акулы журналистики», вышел на сцену сразу в костюме акулы, чем произвел фурор.
Белорусская «Чайка» под руководством знаменитого сатирика Семена Альтова осталась на втором месте. Впрочем, Семен Альтов отыгрался отличными юмористическими репликами во время обсуждения членами жюри оценок за следующие конкурсы. Третье место заняли минские «Парижане» и их тренер - старейшина Кесклинна Владимир Свет, а о том, как запоет этот политик перед выборами в 21 году, хорошо пошутили украинцы из команды «Лунь». Вместе с украинской командой выступал шоумен Игорь Ермаков, который под занавес первого конкурса исполнил хит группы «Нирвана» на баяне, приведя зрителей в полный восторг.
Следующая игра Международной Лиги Смеха пройдет в ЦРК шестого октября. За победу сыграют команды из Эстонии, России, Украины, Республики Беларусь и Латвии. Звездными тренерами команд будут Елена Соломина, Максим Милованов, Денис Коваленко, Михаил Кылварт и почти точная копия премьер-министра России Антон Сасин.