Обхохочешься: смотрите, что Титов и Альтов вытворяли на сцене Лиги Смеха в Таллинне

Белорусская «Чайка» под руководством знаменитого сатирика Семена Альтова осталась на втором месте. Впрочем, Семен Альтов отыгрался отличными юмористическими репликами во время обсуждения членами жюри оценок за следующие конкурсы. Третье место заняли минские «Парижане» и их тренер - старейшина Кесклинна Владимир Свет, а о том, как запоет этот политик перед выборами в 21 году, хорошо пошутили украинцы из команды «Лунь». Вместе с украинской командой выступал шоумен Игорь Ермаков, который под занавес первого конкурса исполнил хит группы «Нирвана» на баяне, приведя зрителей в полный восторг.