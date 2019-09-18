СМИ: Константин Хабенский расписал Федора Бондарчука и Паулину Андрееву

Во вторник, 17 сентября, прошла свадьба известного актёра и режиссёра Фёдора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Звёздная пара сделала это максимально тихо, однако журналистам удалось выяснить, где прошло их торжество, пишут Аргументы.
Известно, что официальная церемония прошла на сцене домашнего театра Юсуповского дворца, где регистратором отношений выступил актёр Константин Хабенский. Позже новобрачные переместились на вечеринку в секретное место на Невском проспекте, пишет Telegram-канала "Татлер-батлер".
Согласно источнику, торжественное мероприятие посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Резо Гигинеишвили, Татьяна Юмашева и многие другие.