Победивший рак мужчина случайно стал миллионером

По словам победителя, каждый раз супруга Клаудия подбадривала его и говорила: "Давай, заполучи выигрышный билет". 7 сентября Макдоналд в очередной раз приобрел лотерейный билет, однако жена забыла пожелать супругу удачи. Именно тогда мужчина и стал победителем: он выиграл 4,6 миллиона долларов.