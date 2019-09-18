Победивший рак мужчина случайно стал миллионером

Американец Стю Макдоналд из города Бенд, штат Орегон (США), который дважды лечился от рака, сорвал в лотерею крупный джекпот размером в 4,6 миллиона долларов, пишет Сегодня со ссылкой на газету The New York Post.
Мужчина решил единовременно забрать денежный приз и после уплаты налогов получил 1,5 миллиона долларов.
По словам победителя, каждый раз супруга Клаудия подбадривала его и говорила: "Давай, заполучи выигрышный билет". 7 сентября Макдоналд в очередной раз приобрел лотерейный билет, однако жена забыла пожелать супругу удачи. Именно тогда мужчина и стал победителем: он выиграл 4,6 миллиона долларов.
"Какой же я удачливый! Я дважды поборол рак, а теперь эта победа. Потрясающе", – подчеркнул американец, добавив, что до этого он еженедельно покупал лотерейный билет Megabucks.