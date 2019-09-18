Друг семьи Заворотнюк заявил, что актриса не больна и выступит на ток-шоу почти за три миллиона евро

Отвечая на вопрос журналистов Teleprogramma.pro о том, почему артистка не общается со встревоженной общественностью, он заявил: «Мама [Анастасии Заворотнюк] не готова ни с кем общаться. И Анастасия не готова ни с кем общаться. Когда они будут готовы общаться, они выйдут к средствам массовой информации, но, как вы понимаете, это будет стоить очень больших денег», - заявил он.

По его словам, «это стоит 200 миллионов рублей» (примерно три миллиона евро)

Якобы за такое внушительное вознаграждение могут выступить или сама Анастасия или ее мать, причем в ходе эфира будет звучать опровержение информации о якобы смертельной болезни артистки. При этом Степанов подчеркивает, что у знаменитости нет никакого рака, и сейчас она находится на отдыхе в Ялте.