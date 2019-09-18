Алена Кравец устроила фотосессию на могиле Юлии Началовой и взбесила Сеть

Облачившись в черно-белый наряд, накрасив губы алой помадой и дополнив образ желтой люксовой сумкой, Алена сделала несколько кадров у могилы Юлии. На фото Кравец запечатлена молящейся, а также роняющей слезу. Она рассказала, что приехала не только почтить память Началовой, но и попросить у нее поддержки перед новой пластической операцией на груди.

Все это крайне возмутило пользователей Сети. На Кравец обрушилась волна критики: «Бедная Юля, спи спокойно. Надеюсь такие «подруги» забудут дорогу на кладбище»; «Окончательно дно пробито»; «Эта как? Давай типа я такая поплачу, а ты меня пофотай?»; «Ничего святого в человеке»; «Когда же закончится это безумие хайпа»; «Ненормальная баба»; «Тот случай, когда уменьшая нос случайно и мозг уменьшили»; «Отвратительно!»; «Какой же цинизм»; «Остановите землю, я сойду»; «Слов нет.. Таким кощунством заниматься», — оставляют комментарии люди.