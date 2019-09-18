Ср, 18.09.2019
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

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НЛО. Иллюстративное фото.

ФОТО: Скриншот с сайта Fedpost.ru.

Американские военные подтвердили подлинность видео под названиями FLIR1, Gimbal и GoFast. На этих роликах можно увидеть момент встречи самолетов ВМС США с неопознанными летающими объектами. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание Popular Mechanics.

Одну из "встреч" сняли в 2015 году у Восточного побережья с помощью камеры на истребителе F/A-185F. Другую – у побережья Калифорнии в 2004 году. В каждом случае заснятые объекты совершали маневры, которые невозможны с точки зрения современных технологий. Однако ВМС определяет феномены как неопознанные воздушные явления и не идентифицирует их как корабли инопланетян.

Известно, что в распоряжении Пентагона имеется множество других свидетельств встреч военных с НЛО, сведения о которых засекречены. До 2012 года ведомство поддерживало программу идентификации перспективных угроз авиации AATIP (The Advanced Aviation Threat Identification Program), в рамках которой, в частности, исследовались подобные инциденты.

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