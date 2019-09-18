ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

Одну из "встреч" сняли в 2015 году у Восточного побережья с помощью камеры на истребителе F/A-185F. Другую – у побережья Калифорнии в 2004 году. В каждом случае заснятые объекты совершали маневры, которые невозможны с точки зрения современных технологий. Однако ВМС определяет феномены как неопознанные воздушные явления и не идентифицирует их как корабли инопланетян.