Ср, 18.09.2019
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Сергей Глушко выставил голое тело напоказ

Тарзан (Сергей Глушко).

ФОТО: Instagram

Известный как стриптизер под псевдонимом Тарзан, Сергей Глушко, выложил новый пост в Instagram-аккаунте. Танцор получил огромное количество критики в свой адрес, пишут Дни.ру.

На опубликованном снимке супруг Наташи Королевой предстал в полуобнаженном виде. Из одежды на нем только синие стринги, едва прикрывающие его хозяйство.

"В лаборатории. Работаю.... над разгадкой феномена корпускулярно – волнового дуализма света. Повторяю знаменитый опыт Томаса Юнга. Что же ты такое, свет?! Частица или волна?! Как истинный ученый, ставлю опыт на себе", – подписал пост Сергей.

Подписчики разбились на два лагеря. Многие выказали свое отвращение к Глушко. "Не такой уж и Тарзан, член-то маленький, зато столько амбиций!", "Мышцы можно показать, а вот ум... Вряд ли", "Неприятно смотреть на вас, надоело видеть вас голым", "Ужасно", – пыхтели недовольные злопыхатели.

Завидовать тут нечему. Плакать хочется...

– констатировал критик.

Тем не менее, некоторые поддержали артиста. "Редкое сочетание: и красивый, и умный!", "Ну, весельчак. Молодец, хоть улыбнулась сегодня, позитивный вы наш, так держать!", "Сергей, вы светлый, классный, креативный, обалденный мужчина!", – не скрывали своего восторга.

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