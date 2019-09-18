Сергей Глушко выставил голое тело напоказ

На опубликованном снимке супруг Наташи Королевой предстал в полуобнаженном виде. Из одежды на нем только синие стринги, едва прикрывающие его хозяйство.

"В лаборатории. Работаю.... над разгадкой феномена корпускулярно – волнового дуализма света. Повторяю знаменитый опыт Томаса Юнга. Что же ты такое, свет?! Частица или волна?! Как истинный ученый, ставлю опыт на себе", – подписал пост Сергей.

Подписчики разбились на два лагеря. Многие выказали свое отвращение к Глушко. "Не такой уж и Тарзан, член-то маленький, зато столько амбиций!", "Мышцы можно показать, а вот ум... Вряд ли", "Неприятно смотреть на вас, надоело видеть вас голым", "Ужасно", – пыхтели недовольные злопыхатели.

Завидовать тут нечему. Плакать хочется...

– констатировал критик.