Кети Топурия обворожила народ снимком в купальнике

Некоторые поклонники предположили, что кадры были сделаны в 2018 году на Санторини. Тогда знаменитость еще встречалась с рэпером Гуфом. Они расстались вскоре после того, как стало известно, что музыкант был неверен избраннице. Гуф не скрывал, что сожалеет о содеянном и не раз извинялся, но Кети Топурия заблокировала его в соцсетях.