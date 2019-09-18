Ср, 18.09.2019
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Кети Топурия обворожила народ снимком в купальнике

Кети Топурия

ФОТО: Instagram

Певица поделилась на своей странице в "Инстаграм" пикантным снимком с отдыха. Кети Топурия восхитила поклонников точеной стройной фигурой и прекрасно выбранной локацией, пишут Дни.ру.

На фото исполнительница позирует в белоснежном бикини у бассейна с прекрасным видом, демонстрируя женственную фигуру. "Ну пока лето", – написала Кети Топурия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Некоторые поклонники предположили, что кадры были сделаны в 2018 году на Санторини. Тогда знаменитость еще встречалась с рэпером Гуфом. Они расстались вскоре после того, как стало известно, что музыкант был неверен избраннице. Гуф не скрывал, что сожалеет о содеянном и не раз извинялся, но Кети Топурия заблокировала его в соцсетях.

Фолловеры одарили звезду массой комплиментов. "Какая фигура", "Кети, ты просто шикарная, как всегда", "Где-то сидит заблокированный Гуф и плачет", "Куколка", — прокомментировали публикацию подписчики.

Напомним, в августе появились разговоры о том, что у Кети Топурии есть новый возлюбленный. Тогда певица опубликовала фото, на котором держала за руку незнакомца.

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