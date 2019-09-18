Кети Топурия обворожила народ снимком в купальнике

Певица поделилась на своей странице в "Инстаграм" пикантным снимком с отдыха. Кети Топурия восхитила поклонников точеной стройной фигурой и прекрасно выбранной локацией, пишут Дни.ру.
На фото исполнительница позирует в белоснежном бикини у бассейна с прекрасным видом, демонстрируя женственную фигуру. "Ну пока лето", – написала Кети Топурия.
Некоторые поклонники предположили, что кадры были сделаны в 2018 году на Санторини. Тогда знаменитость еще встречалась с рэпером Гуфом. Они расстались вскоре после того, как стало известно, что музыкант был неверен избраннице. Гуф не скрывал, что сожалеет о содеянном и не раз извинялся, но Кети Топурия заблокировала его в соцсетях.
Фолловеры одарили звезду массой комплиментов. "Какая фигура", "Кети, ты просто шикарная, как всегда", "Где-то сидит заблокированный Гуф и плачет", "Куколка", — прокомментировали публикацию подписчики.
Напомним, в августе появились разговоры о том, что у Кети Топурии есть новый возлюбленный. Тогда певица опубликовала фото, на котором держала за руку незнакомца.