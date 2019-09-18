Татьяна Навка сообщила, когда муж Анастасии Заворотнюк вернется в ледовое шоу

Из-за болезни супруги Анастасии Заворотнюк, которая сейчас в крайне тяжелом состоянии находится в одной из столичных клиник, фигурист Петр Чернышев, вынужден был оставить работы в шоу Татьяны Навки. Но, как выяснилось сегодня, скоро он возобновит гастроли, пишет «Стархит».
Пока 48-летнего артиста заменяет Алексей Рогонов. Но уже в конце октября, когда Татьяна Навка представит шоу «Руслан и Людмила» в северной столице, Чернышев, исполняющий одну из главных ролей, будет в строю. «Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», — заявила Татьяна в беседе с подписчиками.
Напомним, еще в августе Петра Чернышева можно было увидеть на льду — он был задействован в спектакле Навки по мотивам сказки Шарля Перро, который прошел в Ялте.