Татьяна Навка сообщила, когда муж Анастасии Заворотнюк вернется в ледовое шоу

Пока 48-летнего артиста заменяет Алексей Рогонов. Но уже в конце октября, когда Татьяна Навка представит шоу «Руслан и Людмила» в северной столице, Чернышев, исполняющий одну из главных ролей, будет в строю. «Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», — заявила Татьяна в беседе с подписчиками.