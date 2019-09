В Эстонии есть своя Мэрилин Монро. Не веришь? Смотри сам!

65 Year Itch Tribute to Marilyn Monroe: today September 15 we mark 65 years after one of the most famous moment in cinema history when Marilyn Monroe had her «Flying skirt» moment in romantic comedy «The Seven Year Itch». 🇪🇪❤️🇺🇸 Director: Ted Erne Cinematography @photabulator @arafanelli PA @ohkatemarie Editor @abdodoe Mua @elvina.djimal Hair @missmayday_ Dress @kirill_safonov_moemaja Lingerie @changelingerie_estonia Earrings @expressionsehted ❤️ Special thanks DPF #nyc #nyloveyou #newyork #ignewyork #newyorkcity #thesevenyearitch #marilynmonroe #monroe #street #whitedress #video #newyorkphoto #newyorkphotography #newyorkgram #lexingtonavenue #marilynmonroefans #estoniangirl #estonia #editorial #usa #america #oldhollywood #film #cinema #billywilder

A post shared by M I A H E L E N A (@miahelena_official) on Sep 15, 2019 at 11:06am PDT