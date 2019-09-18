Аж простыни рвутся! Самбурская восхитила юзеров «постельным» фото в роковом образе

Известная российская актриса Настасья Самбурская продолжает привлекать внимание поклонников сексуальными фотографиями. Фанаты восхищаются фигурой звезды, а недоброжелатели каждый раз находят новые поводы для критики.

На этот раз звезда сериала «Универ» сделала «постельное» фото, правда на снимке теледива позирует не в домашней пижаме, а в вечернем наряде: в черном платье с глубоким декольте, перчатках и туфлях. Последний элемент образа вызвал особенно много вопросов у подписчиков.

В комментариях некоторые пользователи сочли, что Самбурская всеми способами старается привлечь к себе внимание. Впрочем, большинство поклонников остались в восторге от фотографии знаменитости. Они отметили, что Самбурская приняла очень соблазнительную позу, намеренно оголив выигрышную часть тела — ноги. Также внимание фанатов привлек взгляд звезды — пользователи признали его очень страстным.