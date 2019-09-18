Ср, 18.09.2019
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  • Аж простыни рвутся! Самбурская восхитила юзеров «постельным» фото в роковом образе

Аж простыни рвутся! Самбурская восхитила юзеров «постельным» фото в роковом образе

Настасья Самбурская в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

Звезда сериала «Универ» опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок. На нем актриса сидит на кровати в черном платье и туфлях, пишет Пятый канал.

Известная российская актриса Настасья Самбурская продолжает привлекать внимание поклонников сексуальными фотографиями. Фанаты восхищаются фигурой звезды, а недоброжелатели каждый раз находят новые поводы для критики.

На этот раз звезда сериала «Универ» сделала «постельное» фото, правда на снимке теледива позирует не в домашней пижаме, а в вечернем наряде: в черном платье с глубоким декольте, перчатках и туфлях. Последний элемент образа вызвал особенно много вопросов у подписчиков.

В комментариях некоторые пользователи сочли, что Самбурская всеми способами старается привлечь к себе внимание. Впрочем, большинство поклонников остались в восторге от фотографии знаменитости. Они отметили, что Самбурская приняла очень соблазнительную позу, намеренно оголив выигрышную часть тела — ноги. Также внимание фанатов привлек взгляд звезды — пользователи признали его очень страстным.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

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