Ты просто космос, Стас! Костюшкин взбудоражил фанаток голым торсом

Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» продемонстрировал результат тренировок на новом фото в Instagram, пишет Пятый канал.
Российский певец и ведущий, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в 48 лет может похвастаться отличной физической формой. Артист следит за своим здоровьем и никогда не перестает заниматься спортом.
Костюшкин не скрывает, что гордится результатом, которого ему удалось добиться посредством физических нагрузок и нередко публикует в Instagram соблазнительные фото, где демонстрирует свои мышцы и пресс.
На этот раз музыкант выложил в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором с голым торсом позирует в зеркале.
«Шел пятый день тренировок», — скромно заметил Станислав под публикацией.
Поклонницы едва сдерживали эмоции при виде обнаженного тела исполнителя. А вот представители мужского пола, напротив, рассмотрели в фигуре артиста множество изъянов и пришли к выводу, что он злоупотребляет биологическими добавками.