Ты просто космос, Стас! Костюшкин взбудоражил фанаток голым торсом

Российский певец и ведущий, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в 48 лет может похвастаться отличной физической формой. Артист следит за своим здоровьем и никогда не перестает заниматься спортом.

Костюшкин не скрывает, что гордится результатом, которого ему удалось добиться посредством физических нагрузок и нередко публикует в Instagram соблазнительные фото, где демонстрирует свои мышцы и пресс.

На этот раз музыкант выложил в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором с голым торсом позирует в зеркале.

«Шел пятый день тренировок», — скромно заметил Станислав под публикацией.

Стас Костюшкин ФОТО: Instagram