Ср, 18.09.2019
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  • Ты просто космос, Стас! Костюшкин взбудоражил фанаток голым торсом

Ты просто космос, Стас! Костюшкин взбудоражил фанаток голым торсом

Стас Костюшкин

ФОТО: SCANPIX

Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» продемонстрировал результат тренировок на новом фото в Instagram, пишет Пятый канал.

Российский певец и ведущий, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в 48 лет может похвастаться отличной физической формой. Артист следит за своим здоровьем и никогда не перестает заниматься спортом.

Костюшкин не скрывает, что гордится результатом, которого ему удалось добиться посредством физических нагрузок и нередко публикует в Instagram соблазнительные фото, где демонстрирует свои мышцы и пресс.

На этот раз музыкант выложил в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором с голым торсом позирует в зеркале.

«Шел пятый день тренировок», — скромно заметил Станислав под публикацией.

Стас Костюшкин

ФОТО: Instagram

Поклонницы едва сдерживали эмоции при виде обнаженного тела исполнителя. А вот представители мужского пола, напротив, рассмотрели в фигуре артиста множество изъянов и пришли к выводу, что он злоупотребляет биологическими добавками.

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