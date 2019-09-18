Ср, 18.09.2019
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  • Видео: папарацци проникли в больницу, где находится Анастасия Заворотнюк

Видео: папарацци проникли в больницу, где находится Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк с мужем.

ФОТО: Anna Sergeyeva / RIA Novosti

Актрису поддерживает любимый супруг.

Как бы ни старались родные Анастасии Заворотнюк сохранить в тайне подробности ее болезни, в прессу каждый день поступают новая информация о госпитализации актрисы. Журналистам удалось узнать, в каком лечебном учреждении находится звезда сериала «Моя прекрасная няня».

Папарацци записали видео, на котором видно, как из клиники выходит муж артистки — Петр Чернышев. Как утверждается в СМИ, муж дежурит в палате Анастасии практически круглосуточно. Ранее в эту же больницу приезжала взрослая дочь Заворотнюк  — Анна с трогательным подарком в виде воздушного шарика с надписью. Кроме того, на выходе из этой клиники фотографировали маму актрисы — Валентину Борисовну, сообщает Москва 24.

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