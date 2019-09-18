Видео: папарацци проникли в больницу, где находится Анастасия Заворотнюк

Папарацци записали видео, на котором видно, как из клиники выходит муж артистки — Петр Чернышев. Как утверждается в СМИ, муж дежурит в палате Анастасии практически круглосуточно. Ранее в эту же больницу приезжала взрослая дочь Заворотнюк — Анна с трогательным подарком в виде воздушного шарика с надписью. Кроме того, на выходе из этой клиники фотографировали маму актрисы — Валентину Борисовну, сообщает Москва 24.

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