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Устала быть одна: Бузова рассказала о мужчине мечты

Ольга Бузова.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Телеведущая и певица Ольга Бузова является одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса. Несмотря на огромное количество поклонников, звезда до сих пор так и не нашла того единственного, сообщает Dni.ru.

Недавно исполнительница открыла все карты. Она поведала, какими качествами должен обладать мужчина ее мечты.

Прежде всего, ее будущий избранник должен быть преданным и постоянным. Также Ольге импонирует в мужчинах чувство юмора и порядочность. Кроме того, огромное значение для знаменитости имеет ум, доброта, великодушие, честность и аккуратность спутника. 

Благосостояние партнера не играет большой роли для Бузовой, сообщает издание Starhit.ru. Тем не менее, Ольга считает, если мужчине будет некомфортно с ней в финансовом плане, то отношения с ним будет выстроить сложно.

Про деньги я не говорю. Но мужчина должен иметь возможность хотя бы сводить меня в те места, которые я люблю,

– добавила певица.  

Напомним, скоро на телеэкранах стартует новый проект «План Б». Его главными героями станут Тимур Батрудинов и, непосредственно, ведущая «Дома-2». В шоу звезды будут искать себе пару. В случае, если к концу передачи они так и не найдут себе достойных спутников, им придется пожениться.

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