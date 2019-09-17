Устала быть одна: Бузова рассказала о мужчине мечты

Недавно исполнительница открыла все карты. Она поведала, какими качествами должен обладать мужчина ее мечты.

Прежде всего, ее будущий избранник должен быть преданным и постоянным. Также Ольге импонирует в мужчинах чувство юмора и порядочность. Кроме того, огромное значение для знаменитости имеет ум, доброта, великодушие, честность и аккуратность спутника.

Благосостояние партнера не играет большой роли для Бузовой, сообщает издание Starhit.ru. Тем не менее, Ольга считает, если мужчине будет некомфортно с ней в финансовом плане, то отношения с ним будет выстроить сложно.

Про деньги я не говорю. Но мужчина должен иметь возможность хотя бы сводить меня в те места, которые я люблю,

– добавила певица.