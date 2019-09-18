Набор от похмелья и первый танец молодоженов: все о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Жених и невеста собирались сделать невозможное: сохранить от прессы подробности празднования собственной свадьбы, но накануне весь Санкт-Петербург стоял на ушах. О том, что торжество пары пройдет именно там, было известно заранее, а вот где именно — никто не знал.

С самого утра 17 сентября шли приготовления к какому-то масштабному событию в Доме Беггровых на Невском проспекте, и все были уверены, что прием по случаю свадьбы режиссера и актрисы пройдет именно там. Потом выяснилось, что новоиспеченные супруги специально пустили прессу по ложному следу.

Банкет прошел в Юсуповском дворце на набережной реки Мойки, куда гостей торжества доставляли на специальных шаттлах из гостиницы в центре Санкт-Петербурга. На праздник было приглашено около 200 гостей и почти никто не поделился в Сети кадрами с торжества — как и просили молодожены. Тем не менее, подробности праздника попали в СМИ.

Поздравить Бондарчука и Андрееву приехали: Оксана Фандера, Анна и Надежда Михалковы, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Светлана Устинова, Анна Чиповская, Игорь Угольников, Эдуард Пичугин, Вячеслав Муругов, Константин Эрнст и многие другие. Светлана Бондарчук на торжестве не появилась. Зато в числе гостей были Ксения Собчак с Константином Богомоловым, сыгравшие на днях эпатажную свадьбу. Собчак же и поделилась фото, сделанным перед началом банкета.

Сервировка на свадьбе ФОТО: Соцсети

Известно, что свой первый танец Федор и Паулина исполнили под песню рэпера Feduk «Хлопья летят наверх». Музыкальным сопровождением праздника стало выступление группы «Моральный кодекс» и Светланы Лободы.

Из трогательных моментов: гостям показали видео из ЗАГСа, куда Бондарчук и Андреева тайно наведались еще в начале сентября в компании самых близких друзей. А окончательно довел до слез присутствующих в зале довел ролик первой встречи Федора и Паулины. Александр Роднянский поделился кадрами старого интервью режиссера и актрисы, снятое для программы «Кино в деталях».

К сожалению, фото самих молодоженов в Сеть пока не попало. Говорят, что на прием Паулина пришла в платье от любимого дизайнера Maison Bohemique за 300 тысяч рублей (4 300 евро по сегодняшнему курсу). А вот сильно тратиться на обручальные кольца пара не стала, выбрав простые и элегантные украшения. Кстати, перед самым началом праздника всем гостям раздели набор для похмельного утра с лекарствами от головной боли и мозолей от танцев до утра, мятными конфетами и другими нужными мелочами. А описании было пожелание Федора и Паулины: «Не сдерживайте себя! Будьте красивыми и пьяными!»