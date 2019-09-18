Ср, 18.09.2019
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  • Дана Борисова в панике: она омолаживалась таким же методом, как и Заворотнюк

Дана Борисова в панике: она омолаживалась таким же методом, как и Заворотнюк

Дана Борисова.

ФОТО: /RIA Novosti

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала информацию о том, что рак мозга у Анастасии Заворотнюк могло спровоцировать омоложение стволовыми клетками. В беседе с порталом «Дни.ру» Борисова рассказала, что тоже проходила такие процедуры.

По словам Борисовой, ранее этот способ омоложения пользовался огромным спросом. Звезда рассказала, что некоторые пускали стволовые клетки по биологически активным точкам и даже принимали внутрь. Сама она также подтвердила, что делала уколы в лицо.

Ранее врачи объяснили, почему у знаменитостей часто диагностируют рак мозга. По одной из версий, лечение стволовыми клетками является причиной этого.

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