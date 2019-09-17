Мужчина обрел счастье благодаря новым половым органам

Транссексуал Фокс родился женщиной и поначалу его звали Рэйчел. Занимающийся бизнесом мужчина признает, что стеснялся своего тела и никогда не показывал своим партнерам половые органы. Только в 30 лет он начал одеваться как мужчина, но скрывал правду о себе от своей семьи в течении целых 38 лет.

"Это так сильно стало давить на меня, что я перестал выходить из дома и больше не виделся со своими близкими друзьями. Моя бывшая девушка ненавидела меня за то, что я постоянно был злым и подавленным", — признался Джексон Фокс.

В 2012 году он встретил Эмили, и будучи в то время еще женщиной начал с ней встречаться. Фокс говорит, что поначалу чувствовал себя в этих отношениях несчастным. "Мы обвенчались в марте 2013 года, и уже после я этого решил признаться Эмили кем я на самом деле являюсь" - говорит мужчина.

Эмили дала добро и Фокс начал процесс по смене пола. В результате, помимо гормональной терапии, ему удалили грудь и женские половые органы, вместо которых появился пенис. Сексуальная жизнь благодаря новым органам значительно улучшилась.

"Эта операция изменила меня изнутри. Могу стоят перед зеркалом часами и не отворачиваться. Я чувствую себя мужчиной", — добавляет транссексуал.

Негативным моментом Фокс считает лишь то, что к новым половым органам придется еще долго привыкать.

Сейчас мужчина живет вместе с Эмили и полностью счастлив.