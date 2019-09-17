Мужчина обрел счастье благодаря новым половым органам

Изначально родившийся женщиной Джексон Фокс (46) живет в Техасе вместе со своей супругой. По словам мужчины он стал получать удовольствие от секса лишь после того, как поменял пол и получил новые половые органы, пишет Elu24.ee.
Транссексуал Фокс родился женщиной и поначалу его звали Рэйчел. Занимающийся бизнесом мужчина признает, что стеснялся своего тела и никогда не показывал своим партнерам половые органы. Только в 30 лет он начал одеваться как мужчина, но скрывал правду о себе от своей семьи в течении целых 38 лет.
"Это так сильно стало давить на меня, что я перестал выходить из дома и больше не виделся со своими близкими друзьями. Моя бывшая девушка ненавидела меня за то, что я постоянно был злым и подавленным", — признался Джексон Фокс.
В 2012 году он встретил Эмили, и будучи в то время еще женщиной начал с ней встречаться. Фокс говорит, что поначалу чувствовал себя в этих отношениях несчастным. "Мы обвенчались в марте 2013 года, и уже после я этого решил признаться Эмили кем я на самом деле являюсь" - говорит мужчина.
Эмили дала добро и Фокс начал процесс по смене пола. В результате, помимо гормональной терапии, ему удалили грудь и женские половые органы, вместо которых появился пенис. Сексуальная жизнь благодаря новым органам значительно улучшилась.
"Эта операция изменила меня изнутри. Могу стоят перед зеркалом часами и не отворачиваться. Я чувствую себя мужчиной", — добавляет транссексуал.
Негативным моментом Фокс считает лишь то, что к новым половым органам придется еще долго привыкать.
Сейчас мужчина живет вместе с Эмили и полностью счастлив.
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