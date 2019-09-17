Фото: поклонники перестали узнавать Яну Рудковскую

Звезда продемонстрировала на фото идеальное лицо. Большинство подписчиков отметили, что Яна Рудковская совершенно не похожа на себя. Некоторые не сразу признали в девушке на снимке супругу фигуриста Евгения Плющенко.

«Что-то не похожа на себя», «Фотошоп освоен на пятерочку», «Хорошенькая, но не Яна!», «Кто это?», «Бенджамин Батон?», «Странное лицо», «Что с лицом, что с лицом? Фильтры с лицом, но красиво», – высказались комментаторы.

«Бесконечные съемки и работа, работа и съемки... Скоро все узнаете, но смею вас заверить будет очень интересно", – подписала снимок Яна Рудковская. Нашлись самые преданные поклонники, которым фото пришлось по душе. Для них знаменитость прекрасна в любом виде, даже в сильно измененном.

Фото изменившейся Яны Рудковской смотри ЗДЕСЬ!