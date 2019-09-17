Фото: поклонники перестали узнавать Яну Рудковскую

В последнее время известный продюсер все больше изменяет свою внешность с помощью различных фоторедакторов и фильтров. Яна Рудковская опубликовала в Instagram очередной снимок, который вместо хвалебных отзывов вызвал у многих негативную реакцию, пишет Dni.ru.
Звезда продемонстрировала на фото идеальное лицо. Большинство подписчиков отметили, что Яна Рудковская совершенно не похожа на себя. Некоторые не сразу признали в девушке на снимке супругу фигуриста Евгения Плющенко.
«Что-то не похожа на себя», «Фотошоп освоен на пятерочку», «Хорошенькая, но не Яна!», «Кто это?», «Бенджамин Батон?», «Странное лицо», «Что с лицом, что с лицом? Фильтры с лицом, но красиво», – высказались комментаторы.
«Бесконечные съемки и работа, работа и съемки... Скоро все узнаете, но смею вас заверить будет очень интересно", – подписала снимок Яна Рудковская. Нашлись самые преданные поклонники, которым фото пришлось по душе. Для них знаменитость прекрасна в любом виде, даже в сильно измененном.
Фото изменившейся Яны Рудковской смотри ЗДЕСЬ!
Отметим, Яна Рудковская часто становится мишенью для высказываний хейтеров. Многие ругают продюсера за откровенные и якобы безвкусные наряды, а также излишнее стремление жены Плющенко молодиться. Как правило, знаменитость резко реагирует на критику пользователей соцсети, не спуская злопыхателям нападок в свой адрес.