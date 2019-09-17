Галерея: смотри, как эстонские звезды копались в мусоре

Эстонских знаменитостей отвезли сегодня утром на свалку в Йыэляхтме, где ознакомили с различными способами переработки отходов, сообщает Elu24.ee.
Ранним утром на свалке Йыэляхтме можно было наблюдать редкую картину, когда на территорию въехал полный автобус с местными знаменитостями. На месте были многочисленные певцы и актеры. Мероприятие прошло в рамках Международного дня уборки.
В экскурсии приняли участие Отт Лепланд, Ленна, Кристель Ааслайд, Noëp, Эвелин Выйгемаст, Саара Пиуст, Виктория Виллиг и другие.
Всемирный день уборки, цель которого — обратить внимание на свои потребительские привычки, прошел в эту субботу, 21 сентября.
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