Вт, 17.09.2019
120 килограммов продуктов понадобилось для ужина, который приготовил Александр Гнутов для друзей в Таллинне: смотрите, кто все это съел! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Это точно наш президент? Фото собирающей мусор Керсти Кальюлайд поразили жителей Эстонии

Это точно наш президент? Фото собирающей мусор Керсти Кальюлайд поразили жителей Эстонии
ФОТО!

Керсти Кальюлайд после Тартуского веломарафона

ФОТО: Erlend Štaub/Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд занялась уборкой после Тартуского веломарафона. 

В воскресенье Кальюлайд приняла участие в веломарафоне, а после окончания мероприятия решила помочь убрать мусор, оставленный посетителями.

Грустно видеть пустые бутылки и прочий мусор после спортивных мероприятий. Чтобы нам всем было в радость заниматься спортом, нужно больше думать об окружающей нас среде,

— отметила президент.

Смотри, как глава государства заботится о природе!

Керсти Кальюлайд после Тартуского веломарафона

ФОТО: Erlend Štaub/Vabariigi Presidendi Kantselei

Керсти Кальюлайд после Тартуского веломарафона

ФОТО: Erlend Štaub/Vabariigi Presidendi Kantselei

Керсти Кальюлайд после Тартуского веломарафона

ФОТО: Erlend Štaub/Vabariigi Presidendi Kantselei

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ