Это точно наш президент? Фото собирающей мусор Керсти Кальюлайд поразили жителей Эстонии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд занялась уборкой после Тартуского веломарафона.
В воскресенье Кальюлайд приняла участие в веломарафоне, а после окончания мероприятия решила помочь убрать мусор, оставленный посетителями.
Грустно видеть пустые бутылки и прочий мусор после спортивных мероприятий. Чтобы нам всем было в радость заниматься спортом, нужно больше думать об окружающей нас среде,
— отметила президент.
Смотри, как глава государства заботится о природе!