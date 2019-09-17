Где на планете нужно побывать хотя бы раз в жизни: советы путешественника

Побывайте в пустыне

Езжайте в пустыни Иордании, Марокко или Эмиратов. Не бойтесь отклониться от "графика туриста", когда вас привезут днем, дадут время пофотографировать дюны и увезут в отель. Останьтесь в пустыне на ночь! Вы ощутите всю магию, все краски и самое главное – тотальную, абсолютную тишину.

"Во время своего кругосветного путешествия я побывал в пустыне Сахара и сделал там то, что рекомендую и вам – провел ночь посреди безлюдных песков, под луной, которая больше, чем солнце днем, – рассказывает Сурин. – Представьте: ни единого звука вокруг, такая сюрреальная красота. Ты не можешь понять, где вся суета мира? Где шум городов? Где хоть какие-нибудь звуки? Это был один из самых впечатляющих моментов во всей кругосветке".

Переплывите океан

"Хотя бы один, не имеет значения, какой из четырех. По пути в кругосветке я пересек три океана (никаких авиа, только лайнер и корабли).

Находясь в открытых водах, вдали от континентов и земли, ты осознаешь, что большую часть планеты занимают не города, не суша, а именно вода. У океанов есть своя жизнь, свой ритм и энергетика. Это нужно попробовать и прочувствовать", – советует путешественник.

Посетите самобытные места

Такие локации есть в Латинской Америке, в Перу, Боливии, Эквадоре. Поверьте, это только звучит как что-то недостижимое и очень далекое. На самом деле в любые уголки планеты не так уж сложно добраться и вполне реально найти доступные авиабилеты.