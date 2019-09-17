Дмитрий Шепелев рассказал о страшном сходстве историй Заворотнюк и Фриске

Дмитрий Шепелев уверен, что родным Анастасии Заворотнюк следует прервать молчание на фоне слухов о смертельном заболевании артистки. Это, как считает телеведущий, остановит распространение недостоверной информации о ее состоянии. Сделав официальное заявление, родственники смогут оградить себя от внимания журналистов и сконцентрироваться на лечении Анастасии.

«Это освободит семью от многих забот и хлопот в будущем, это освободит семью от домыслов, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку, избавит от комментариев на выдумки и сплетни, которые сейчас множатся и множатся», — сказал Дмитрий в эфире шоу «Пусть говорят».

Шепелев вспоминает: когда он узнал о болезни Жанны Фриске, своей гражданской супруги, он тоже не хотел афишировать эту информацию. Он думает, что в этом была его ошибка. Ведь, по мнению Дмитрия, публичные люди несут на себе определенное бремя и скрывать такие истории просто не могут.

«Не для того, чтобы привлекать к себе какое-то дополнительное внимание. Это определенное бремя публичности. Человек публичный обязан рассказать, что с ним происходит», — высказался Дмитрий.

А еще он провел параллель между тем, что сейчас происходит с Заворотнюк, у которой была обнаружена глиома, и тем, как болела Фриске.