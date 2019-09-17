Мотоциклист сорвался с 18-метрового утеса и снял жуткий момент падения на видео

Рик петлял по скалистым узким тропинкам неподалёку от Крестед-Бьютт, пишет Fox31 . На шлеме у блогера была закреплена камера, чтобы запечатлеть красоту окружающей местности. Но в итоге американец снял больше, чем планировал.

В какой-то момент Хогг потерял управление, сорвался вниз с обрыва высотой примерно 60–70 футов (18–21 м) и полетел вслед за мотоциклом в воду, находившуюся внизу. Но байкер оказался настоящим счастливчиком. Рик чудом остался жив и даже не получил серьёзных повреждений, только перепугался. Промокший насквозь, он сам поднялся на утёс, где его ждали друзья. А потом ещё с помощью других туристов вытащил из воды байк, чтобы не засорять окружающую среду. Роликом американец поделился на своём ютуб-канале.