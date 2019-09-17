Какие цвета притягивают деньги: узнайте, как использовать колористику в жизни

Привлечь денежную энергетику можно не только с помощью заговоров, ритуалов и амулетов, но и благодаря грамотно подобранным цветам. Узнайте, какие оттенки помогут справиться с финансовыми трудностями и найти путь к благополучию.
Найти путь к процветанию можно, выбрав правильный кошелек, одежду и даже оттенок обоев для дома. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какой цвет привлечет денежное изобилие, чтобы финансовые проблемы остались в прошлом.
Какие цвета привлекают деньги по дням недели
Каждый день недели связан с определенными цветами, и их можно использовать при выборе одежды и аксессуаров. Надев, к примеру, бирюзовое платье в субботу, женщина повысит свои шансы выиграть в лотерею или провести выгодную сделку.
Понедельник. В этот день удачу и денежное благополучие можно привлечь благодаря серебристым, опаловым и жемчужным оттенкам.
Вторник. Цвета, привлекающие деньги: фиолетовый, бордовый, ярко-оранжевый.
Четверг. Не остаться без денежной удачи в четверг помогут оттенки желтого: от насыщенного темного до практически прозрачного.
Пятница. В этот день богатство привлекут оттенки голубого, розового и лимонного.
Суббота. Справиться с материальными трудностями в субботний день можно благодаря бирюзовым, коричневым и серым дымчатым оттенкам.
Воскресенье. Последний день недели принесет удачу, если выбрать золотистые и терракотовые оттенки в одежде или подобрать аксессуары этих цветов.
Денежные цвета по фэншуй
Стихия Огня: оттенки серебристого, белого, золотого.
Стихия Земли: оттенки синего, фиолетового, розового.
Стихия Воды: оттенки оранжевого и красного.
Стихия Дерева: оттенки зеленого, терракотового.
Стихия Металла: оттенки голубого.
Денежные цвета согласно нумерологии
Подобрать цвет можно и благодаря нумерологическому расчету. Для этого складывают все цифры своей даты рождения. Например: 05.10.1989 = 5+1+1+9+8+9=33=3+3=6. Такой нехитрый расчет поможет найти правильный цвет, привлекающий денежную удачу.
1: оттенки золотого.
2: оттенки зеленого, белый.
3: оттенки розового, голубого.
4: темно-синий, серебро.
5: белый, серебро и золото.
6: розовый, ярко-зеленый.
7: лиловые оттенки, белый.
8: бирюзовые оттенки, черный, темно-синий.
9: алые оттенки.
Сохранить и приумножить финансы поможет грамотно подобранный цвет в интерьере собственного жилища. Чтобы денежные потоки направлялись прямиком в дом, стоит обратить внимание на цвета и оттенки, благодаря которым денежная энергетика не иссякнет.
Бирюзовый является магнитом для привлечения финансов. Яркий акцент в доме поможет сохранить и приумножить накопления, а также убережет от незапланированных трат.
В интерьере жилища стоит сделать акцент на сиреневом, особенно на его светлых оттенках. Декоративные подушки, картина или иной предмет помогут притянуть денежные средства и добавят гармонии. Лучше всего этот цвет использовать в спальне, чтобы привлечь не только финансовое благополучие, но и личное счастье.
Серый цвет будет идеальным для рабочей зоны или кабинета. Его светлые оттенки настраивают на рабочий лад и помогают сосредоточиться на финансовых вопросах.
Фисташковый цвет также поможет привлечь в дом богатство и процветание. Благородный оттенок необходим тем, кто не может сосредоточиться и постоянно находится в стрессе.
Бежевый цвет положительно влияет на людей, а также помогает притягивать деньги. Его можно использовать во входной группе, чтобы финансы не проходили мимо.
Цвет кошелька для привлечения денег
Черный кошелек поможет избавиться от финансовых трудностей. Этот цвет позволяет сосредоточиться на работе и не упустить выгодных проектов.
Красный цвет кошелька привлекает удачу и успех, позволяет владельцу чувствовать уверенность и излучать позитив. Благодаря этому цвету деньги не переведутся.
Белый кошелек способствует разумной экономии. Такие кошельки подойдут тем, кто знает за собой слабость к шопингу и незапланированным тратам.
Золотые и серебряные оттенки кошелька притягивают богатство, особенно если положить внутрь талисман, притягивающий деньги.
Зеленый цвет считается самым лучшим для привлечения денег. Такой цвет не дает тратить лишнее, а также бережет от кражи и потери.