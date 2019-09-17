Яркие грибные фотографии из эстонского леса сводят с ума: смотрите, кто стал победителем конкурса!

Завершилось народное голосование и вот три снимка, набравшие больше всего голосов. Первый снимок, по мнению редакции портала Limon.ee, признан победителем! Со счастливчиками свяжемся!

1 место:

ФОТО: Личный архив автора

2 место:

ФОТО: Личный архив автора

3 место:

ФОТО: Личный архив автора

На голосование выставлено по 1 фотографии от каждого участника.

Главный приз конкурса за 1 место - обед или ужин в ресторане Kitchen Rõõm (Ласнамяэ, Пауль Пинна, 8) для двоих, в который входит вкуснейшая паста с говядиной и боровиками, а также литр домашнего фруктового лимонада. Кроме того, победитель конкурса получит сюрприз - набор для грибника от RMK.

ФОТО: Kitchen Rõõm

Призы за второе и третье места: сюрприз от RMK - набор для грибника (2 место), а за третье место семейные билеты на Выставку грибов в эстонский музей природы.

Внимание! Отправляя свою фотографию на конкурс, вы даете разрешение на ее публикацию на нашем портале и участие в народном голосовании.

До 22 сентября (включительно) на Limon.ee в этой же новости проходит народное голосование. 3 снимка, набравших больше всего голосов, пройдут в финал, и уже из них редакция выберет лучшее фото, а также второе и третье место.

Победителя объявим 23 сентября! Если вашего снимка нет ни в одной галерее, значит, редакция посчитала его неподходящим для конкурса или выполнены не все условия.

ВНИМАНИЕ! Редакция Limon.ee вправе вносить изменения в условия конкурса.