Не генетика: отчего на самом деле развивается диабет

Испытатели следили за образом жизни добровольцев со средним возрастом в 56 лет. Это потребовалось, чтобы сделать грамотные выводы о факторах риска для здоровья подопытных. По итогу 15-летнего исследования выяснилось, что основной причиной диабета является ожирение.

Исследователям пришлось проанализировать более девяти с половиной тысяч анкет. Датские профессора полагают, что наиболее вероятной причиной развития диабета является не генетическая предрасположенность, а неправильный образ жизни.

Они отмечают, что ожирение вне зависимости от причин развития этого заболевания повышает риск возникновения диабета практически в шесть раз. Впрочем, как сообщает издание URA.ru, ничего нового ученым выяснить не удалось.

Ранее международное медицинское сообщество уже приходило к мнению, что "сахарная болезнь" обостряется при ожирении. Сейчас датчане просто пополнили базу знаний по теме пусть очередным, но полезным материалом.