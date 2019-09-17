Такого еще не было! В Таллинне открывается уникальный комплекс развлечений для всей семьи
Представьте себя за рулем первого в мире автомобиля, в кабине локомотива, в корзине воздушного шара – все эти и другие великие изобретения можно испытать на фабрике открытий PROTO — центре семейного досуга, который откроет двери 19 октября в бывшем Литейном цехе Ноблесснера всего в 500 метрах от Летной гавани.
Центр предложит посетителям десятки аттракционов и изобретений эпохи Жюля Верна – автомобиль, подводная лодка, воздушный шар, паровоз, виртуальный полет на аэроплане. Все экспонаты можно будет трогать, бегать по ним и прыгать, а также они будут дополнены играми с очками виртуальной реальности, где нужно будет выполнять разные задания.
PROTO ждет исследователей и искателей приключений со всего света. Для юных и не очень посетителей будут предложены десятки аттракционов виртуальной и непосредственной реальности, а кроме того – атмосфера, характерная для эпохи Жюля Верна!
Экспонаты, которые размещены здесь, на территории бывшего сверхсекретного завода подводных лодок, раскрываются через очки виртуальной реальности, создавая эффект реальности физической. Посетители отправляются назад во времени, когда весь мир еще верил в паровые двигатели, в фантастические машины и в изобретения XIX и XX веков. Виртуальные миры, которые ждут исследователей, созданы специально для PROTO и предлагают уникальные возможности путешествия на воздушном шаре или поездки на аэробайке.