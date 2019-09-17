Победительница «Холостяка» Клюкина выйдет замуж в Италии в платье за семь тысяч евро

В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших российских медиахолдингов Владимира Чопова. Однако место и дату торжества Дарья предпочла держать в секрете: «Хотелось, чтобы свадьба была очень маленькая и закрытая, только с теми, кто за нас действительно рад». «СтарХиту» удалось выяснить подробности предстоящего праздника.

«Торжество состоится 4 октября, — говорит Ирина, подруга невесты. — Место выбирали долго и в итоге остановились на Италии, забронировали очень красивую виллу на озере Комо. Да, среди гостей действительно будут только близкие. В списке артистов значатся Дима Билан и Кети Топурия. Кстати, и Даша не останется в стороне — тоже споет!»

Неудивительно, что влюбленные отправляются в Италию, ведь именно сюда Владимир увез Дарью на первое свидание.

«Он души в ней не чает, — продолжает Ирина. — Мало кто знает, но около двух лет назад он встречался с художницей Ниной. Дело близилось к свадьбе, но что-то пошло не так, и они расстались... Рады, что повстречал Дашу! Вы бы видели, какими влюбленными глазами он смотрит на нее».

До знаменательной даты осталось две недели, но самое главное Клюкина уже сделала — купила свадебное платье. Ради него летала в Париж, в бутик Elie Saab. По самым скромным подсчетам, наряд обошелся ей в семь тысяч евро. К слову, за аренду виллы на Комо тоже придется раскошелиться. Минимальная цена за сутки — от трех тысяч евро.

«Впервые свадебное платье Elie Saab я примерила в Лондоне, в рамках пресс-тура, на который меня пригласили. Тогда я еще не знала, что через год сама буду выбирать у них наряд для своей свадьбы. Утро началось не с кофе, а белоснежной примерочной», ― отметила Клюкина в своем микроблоге.

Модель опубликовала фото одного из самых полюбившихся платьев, но выбранное для торжества показывать не стала. «Говорят, что показывать свой наряд до церемонии плохая примета. Поэтому я пока поделюсь с вами платьем, которое было, не менее прекрасно, но не стало тем самым», — написала Клюкина.