Бывший командир спецназа стал мастером маникюра. Записываемся на ноготочки!

По словам мужчины, его отец хотел быть лётчиком, но своей цели добиться не смог. В результате всё детство Дмитрия прошло на фоне рассказов о несбывшейся мечте отца. Это не прошло бесследно — Братчиков окончил военное общевойсковое училище в Новосибирске и отправился служить в Чечню.

Дмитрий Братчиков ФОТО: ВКонтакте

После окончания войны Дмитрий перевёлся в Краснодарский край, где командовал группой спецназа. В 2010 году он решил оставить военную профессию и стал заниматься маркетингом. Но в итоге нашёл себя совсем в другом деле.

Мне хотелось перебороть свою гордыню и попробовать то, чем занимаются женщины. С виду всё казалось так просто, но хочу сказать, работа мастера маникюра — труд адский. Конечно, несравнимый с работой в шахте. Но всё же сил нужно много — попробуйте часами сидеть и корпеть над педикюром! Особенно когда рисуешь на ногтях,

— рассказал Дмитрий.

Дмитрий Братчиков ФОТО: ВКонтакте