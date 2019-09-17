Особняк XVIII века, выступление Мазаева: подробности свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. По слухам, режиссер и актриса ранее уже втайне расписались в ЗАГСе, однако официальное торжество запланировано на 17 сентября, пишет Экспресс газета.
Как сообщил канал Mash, церемония бракосочетания пройдет в особняке XVIII века, расположенном в центре Санкт-Петербурга. В роскошном пространстве с лепниной и люстрами примут 150 гостей — родных и близких молодоженов.
Отмечается, что сбором невесты занимались топ-стилисты Наталья Коваленкова и Андрей Шилков. Свадебное платье Паулины Андреевой — от Maison Bohemique. Организатором праздника выступил известный российский шоумен Андрей Фомин.
Добавим, что ночь перед торжеством возлюбленные вместе со своей командой провели в пятизвездочном отеле на Невском проспекте.
Также стало известно, что на свадьбе Бондарчука будет выступать группа «Моральный кодекс», лидером которой является друг жениха — Сергей Мазаев. Это подарок, который рок-музыкант приготовил для новобрачных. Ведь, по словам Мазаева, Федор — «успешный, процветающий молодой мужчина, у которого все есть», а дружат они с 1990 года.
«Он снял мне шесть или семь клипов, мы очень крепко дружим — и поэтому вот такой подарок будет — песни», — цитирует «Ридус» слова исполнителя.
Обнародованы и другие подробности, уже не такие позитивные: например, «МК» сообщил, что на свадьбе не будет присутствовать первая жена Федора, Светлана Бондарчук. Не приедут также сестра режиссера Наталья (она в данный момент находится в Испании) и его племянник, композитор Иван Бурляев (он сообщил, что «весь в делах»).
Ранее Ксения Собчак и Константин Богомолов шокировали общественность своей свадьбой, многим напомнившей «бал Воланда».