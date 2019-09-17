Ученые назвали смертельную опасность суши

Специалисты установили, что у постоянно употребляющих суши с сырой рыбой пациентов формируется устойчивость к лекарствам бактерий Vibrio alginolyticus, которые провоцируют тяжелое отравление морскими деликатесами. Этот вид бактерий активно размножается и распространяются в морской воде. Попасть в организм человека эта бактерия легко может с сырой или недоваренной рыбой, которую кладут в блюда японской кухни, например, в крайне популярные суши.

В качестве испытуемых ученые привлекли дельфинов. В ходе длительных наблюдений за ними оказалось, что в организме животных количество неизлечимых бактерий в период с 2009 года по 2015-й выросло вдвое. Выбор дельфинов в качестве испытуемых ученые объяснили тем, что эти млекопитающие являются «индикатором» всех остальных организмов, обитающих в морях.