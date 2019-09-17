Вт, 17.09.2019
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  • Внучка Боярского снялась в красном платье, и ее декольте дедушке лучше не видеть

Внучка Боярского снялась в красном платье, и ее декольте дедушке лучше не видеть

ФОТО: Instagram

20-летняя Екатерина Боярская продолжает покорять Instagram и удивляет поклонников новыми образами.

Внучка Д’Артаньяна превратилась в настоящую роковую леди, примерив ярко-красное мини-платье. Девушка позировала, отбросив светлые волосы набок, показав стройные ноги и эффектное декольте.

В подписи к фотосессии Екатерина отметила, что выбор такого наряда отметает все сомнения. А подписчики, которых у девушки более 10 тысяч, на ура приняли снимки, сделав комплименты и пышным формам, и наряду.

Если сомневаешься, надевай красное!

ФОТО: Instagram

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