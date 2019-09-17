Внучка Боярского снялась в красном платье, и ее декольте дедушке лучше не видеть

20-летняя Екатерина Боярская продолжает покорять Instagram и удивляет поклонников новыми образами.
Внучка Д’Артаньяна превратилась в настоящую роковую леди, примерив ярко-красное мини-платье. Девушка позировала, отбросив светлые волосы набок, показав стройные ноги и эффектное декольте.
В подписи к фотосессии Екатерина отметила, что выбор такого наряда отметает все сомнения. А подписчики, которых у девушки более 10 тысяч, на ура приняли снимки, сделав комплименты и пышным формам, и наряду.
Если сомневаешься, надевай красное!