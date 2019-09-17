Чем в этот раз удивит гостей самая горячая русская латино-вечеринка Таллинна?

Начало в 23:00!

Торжественные декорации, сюрпризы, друзья, вкусные коктейли и танцы – все это вас ждет на жаркой вечеринке BAILE–bon RUSSIAN STYLE!

На самой веселой русской вечеринке города вас ждет:

Еще больше русской музыки: самые зажигательные русские и зарубежные танцевальные хиты и латино-ритмы играет DJ Bell. Опытный инструктор Jorge Hinojosa (Эквадор) приглашает принять участие в интерактив-шоу, где обучит основным латино-движениям. Не пропустите возможность стать участником невероятного интерактивного шоу!

Обворожительные танцовщицы Go-Go всю ночь радуют глаз.

ФОТО: Maksim Toome/Промо

Невероятный сюрприз, ставший уже традицией, для гостей вечеринки – барабанное шоу, в процессе которого каждый сам сможет побить в барабан и раскрыть свой творческий потенциал!

Зажигательные мулатки создадут атмосферу незабываемого праздника, отвлекут от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку! Когда еще представится такая возможность потанцевать в кругу очаровательных страстных бестий?

Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций заставит сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дадут сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья!

Новшество внесет особую торжественность любимому мероприятию, сблизит и объединит гостей в карнавальной атмосфере!

Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!

NB! Отдыхай красиво и удобно за ВИП-столиком: Заказ ВИП-столиков: www.bailebon.ee, +372 55 611 877 или marika@trai.ee.

Вечеринка длится: 23.00 - 05.00.

Билет 15€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) – 10€.