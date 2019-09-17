Финансовый кризис близко? В Таллинне один за другим отменяются концерты российских суперзвезд

Не все из перечисленных мероприятий отменены именно по причине плохой продажи билетов, но чаще всего именно низкие продажи влияют на отмену концертов. Не стоит откладывать покупку билетов на последний день или ждать, пока вы их выиграете.

МАКSИМ 20 сентября не будет

Здесь организаторы концерта точно дают понять, что причина отмены - плохая продажа билетов на выступление звезды.

ФОТО: Промо

Билеты можно сдать до 21.09.2019.

Обычные билеты можно вернуть во всех пунктах продажи Piletilevi (за исключением станций Circle K).

Улыбаться на концерте IOWA 21 сентября @ Cathouse Concert Hall мы тоже не будем

И этот концерт тоже отменен. Неужели некогда популярная певица Катя IOWA уже в Эстонии никому не нужна? Выходит, что так.

Сообщаем, что концерт «IOWA», который должен был состояться 21.09.2019 отменяется.

ФОТО: Промо

Билеты можно сдать до 28.09.2019.

Обычные билеты можно вернуть во всех пунктах продажи Piletilevi (за исключением станций Circle K).

Деньги за электронные билеты будут возвращены клиентам на их расчетные счета в течении 7 рабочих дней.

Организатор приносит свои извинения!

27 сентября без Андрея Державина

Не плачь, Алиса, но Державин так и не споет эту песню в Таллинне. Запланированный на конец сентября концерт артиста в Эстонии отменен.

Сообщаем, что концерт «Андрея Державина», который должен был состояться 27.09.2019 отменяется. Кстати

ФОТО: Промо

Билеты можно сдать до 30.09.2019

Обычные билеты можно вернуть во всех пунктах продажи Piletilevi (за исключением станций Circle K).

Деньги за электронные билеты будут возвращены клиентам на их расчетные счета в течении 7 рабочих дней.

Организатор приносит свои извинения!

Бенефис Светланы Рожковой в Таллинне, Lindakivi, тоже не состоится

И это сентябрьское мероприятие тоже отменено именно в эстонской столице, дата бенефиса была - 21 сентября.

Сообщаем, что мероприятие „Бенефис Светланы Рожковой“ , которое должно было состояться 21.09.2019 отменяется.

ФОТО: Промо

Билеты можно сдать до 28.09.2019

Обычные билеты можно вернуть во всех пунктах продажи Piletilevi (за исключением станций Circle K).

Деньги за электронные билеты будут возвращены клиентам на их расчетные счета в течении 7 рабочих дней.

Организатор приносит свои извинения!